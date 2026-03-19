Addio a Michael Bambang Hartono | morto a 86 anni il magnate indonesiano patron del Como

È scomparso a 86 anni il magnate indonesiano Michael Bambang Hartono, noto anche per essere il patron del Como. Figura di rilievo nell’economia asiatica, aveva guidato con il fratello un impero da miliardi di dollari. La sua morte segna la fine di una lunga carriera imprenditoriale che lo aveva portato a essere uno dei nomi più influenti nel settore.

Figura chiave dell’economia asiatica, aveva guidato con il fratello un impero da miliardi di dollari. Dal 2019 la famiglia Hartono è al timone del club lariano È morto all’età di 86 anni a Singapore l’imprenditore indonesianoMichael Bambang Hartono, tra gli uomini più ricchi e influenti del suo Paese. Con il fratello minore Robert Budi Hartono, era alla guida di un vasto impero economico costruito attorno al gruppo Djarum e a importanti partecipazioni nel settore bancario, in particolare con la Bank Central Asia. Secondo le classifiche di Forbes, Hartono occupava il 149° posto tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio personale stimato intorno ai 18 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Contenuti utili per approfondire Michael Bambang Hartono

Argomenti discussi: Morto Hartono: il patron del Como lascia un impero miliardario.

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