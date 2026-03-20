Il mondo dello spettacolo si mette in lutto per la scomparsa di Chuck Norris, attore noto per i suoi ruoli nel cinema d’azione. Norris è deceduto all’età di 86 anni. La sua carriera ha attraversato decenni, rendendolo un’icona riconosciuta a livello internazionale. La notizia ha suscitato reazioni da parte di colleghi e fan di tutto il mondo.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Chuck Norris, celebre attore e simbolo del cinema d’azione, morto all’età di 86 anni. Il decesso è avvenuto giovedì a seguito di un’emergenza medica che aveva reso necessario il ricovero urgente presso una struttura ospedaliera sull’isola di Kauai, nell’arcipelago hawaiiano. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, soprattutto perché solo pochi giorni fa, in occasione del suo ottantaseiesimo compleanno, Norris aveva condiviso sui social un video in cui si mostrava in ottima forma, impegnato in una intensa sessione di allenamento. I familiari hanno confermato la tragica scomparsa tramite un comunicato ufficiale, chiedendo rispetto per il dolore che li accompagna in questo momento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Addio a Chuck Norris, leggenda del cinema d’azione e icona mondiale

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