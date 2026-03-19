Bossi, noto come il “Senatùr”, è stato il leader che ha criticato Roma ladrona e ha promosso il sogno di una Padania autonoma. Originario di Varese, si presenta con un aspetto allampanato, occhiali spessi e un impermeabile stazzonato. La sua figura si è distinta per le sue posizioni e per una lunga carriera politica caratterizzata da confronti con altri esponenti del suo stesso movimento.

Varese – Alto, allampanato. Aria un po' stralunata. Occhiali spessi. Aria sempre un po' stralunata. Impermeabile stazzonato. Quell'aria da studente fuori corso (o se si preferisce da "balabiott" nullafacente alla lombarda), che manterrà per anni anche quando la capigliatura, folta, cespugliosa, avrà iniziato a ingrigire. Arriva alla politica dopo averne fatte di ogni colore: "Ho fatto l'operaio, il perito tecnico, ho lavorato nell'informatica, ho studiato medicina a Pavia, ho insegnato matematica e fisica". I genitori che lo mettono al mondo da figlio primogenito (il 19 settembre 1941, a Cassano Magnago, operosa provincia varesotta) sono un padre operaio, Ambrogio, e una madre portinaia, Angela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bossi, il “Senatùr” che bastonò Roma ladrona e sognava la Padania: dall’ampolla sul Monviso alla faida con Salvini

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