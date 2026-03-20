Addio a Bossi il federalista pioniere dell’odio anti migranti

È morto un politico che ha segnato la storia del centrodestra italiano, noto per aver fondato la Lega Nord e per aver promosso il federalismo. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, durante i quali ha guidato il movimento con un forte orientamento identitario. La sua figura ha suscitato numerosi dibattiti sui temi dell’immigrazione e dell’autonomia regionale.

Umberto Bossi non si è mai considerato un uomo di destra. Eppure la sua parabola politica, negli anni in cui ha veramente contato, è stata dentro il centrodestra italiano guidato da Silvio Berlusconi. E alleato con l’Alleanza nazionale di Gianfranco Fini, dopo aver detto a più riprese «Mai coi fascisti». Una delle tante contraddizioni nella vita di un uomo dai mille volti, prima cantante col nome di Donato, poi studente in medicina che si finse laureato per rassicurare la prima moglie, infine folgorato sulla via dell’autonomismo dall’aostano Bruno Salvadori, fino a creare un intero immaginario di una nazione inesistente, la Padania, che per lui doveva essere «libera», come ha gridato per anni dal pratone di Pontida seguito dal coro dei militanti adoranti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Addio a Bossi, il federalista pioniere dell’odio anti migranti Articoli correlati L’aggressione senza rapina a Roma Termini e l’ombra dell’odio anti-OccidenteAGI - Colpiscono senza un movente apparente, spinti dall’odio nei confronti dell’Occidente e degli occidentali. Ebo Taylor, addio al maestro dell’afrobeat: Ghana in lutto per il pioniere della musica moderna. Aveva 90 anni.Ebo Taylor, figura iconica della musica africana moderna, pioniere dell’afrobeat e dell’highlife, si è spento ad Accra, in Ghana, all’età di 90 anni. Contenuti e approfondimenti su Addio a Bossi il federalista pioniere... Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatur'; Addio a Umberto Bossi: il dolore della Lega lecchese per il suo fondatore e simbolo; Addio a Umberto Bossi, il Senatur fondatore della Lega Nord. Addio al capo Umberto Bossi. Il ritratto del SenatùrÈ morto all'età di 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord meglio noto come Il Senatur. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, dopo la maturità scientifica ... msn.com Addio a Umberto Bossi, il Senatùr aveva 84 anniÈ stato ministro, senatore, deputato ed europarlamentare della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita ... rainews.it L'addio a Umberto Bossi, Salvini: «Mi hai cambiato la vita». Mattarella: «Un sincero democratico» - facebook.com facebook Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord x.com