L’aggressione senza rapina a Roma Termini e l’ombra dell’odio anti-Occidente

Da agi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente a Roma Termini si sono verificati episodi di aggressione senza un motivo apparente, attribuibili a sentimenti di ostilità verso l’Occidente e i suoi cittadini. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sui fattori sociali che alimentano comportamenti violenti, richiedendo un’analisi approfondita delle cause e delle misure da adottare per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

AGI - Colpiscono senza un movente apparente, spinti dall’odio nei confronti dell’Occidente e degli occidentali. Sono le nuove generazioni che si fanno largo a Milano – i cosiddetti “ maranza ” –, ma anche a Roma. È in questo contesto che, secondo le indagini della procura della Capitale, potrebbe inserirsi l’ aggressione avvenuta, nella notte di sabato, alla stazione ferroviaria di Termini. Il funzionario aggredito e le sue condizioni. La vittima è un funzionario 57enne del ministero del Made in Italy, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Umberto I, con numerose fratture al volto e alla testa. 🔗 Leggi su Agi.it

