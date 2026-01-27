Bonifica Parmense 3000 chilometri di sfalci per la sicurezza idraulica del territorio

La Bonifica Parmense ha completato, anche quest’anno, il servizio di sfalcio dei canali consortili nella pianura. Con l’uso di 16 mezzi specializzati, tra escavatori e trattori, si è intervenuti per garantire la sicurezza idraulica del territorio. L’attività rientra in un programma di manutenzione volto a preservare l’efficienza del sistema idrico locale e prevenire possibili rischi di allagamento.

Anche per l'anno appena terminato si è concluso il servizio di sfalcio dei canali consortili nel territorio di pianura: la Bonifica Parmense, in collaborazione con personale esterno, è intervenuta grazie all'ausilio di 16 mezzi fra escavatori e trattori, dotati di trincia e benna falciante, in.

