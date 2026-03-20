Acqua pubblica tutti i passaggi | Entro il 2027 la nuova gestione
Entro il 2027, la gestione dell'acqua pubblica cambierà con l'ingresso di Plures, mentre le quote di Publiacqua rimarranno di proprietà pubblica. Le decisioni sono state prese e confermate, segnando una svolta nel settore. La società continuerà a essere controllata pubblicamente, e il passaggio a Plures è previsto come parte di questa transizione.
Due cose sono ormai decise: le quote di Publiacqua resteranno in mano pubblica e il futuro della società sarà all’interno di Plures. Sancito il primo punto con una sentenza del tribunale e definito il secondo con la scelta dei sindaci, restano però da compiere una serie di passaggi tecnici prima che la gestione dei rubinetti possa entrare in una nuova fase. A spiegare quali saranno è Alessandro Mazzei, direttore dell’ Autorità Idrica Toscana (Ait), organismo in seno al quale i sindaci hanno espresso le loro posizioni, ma anche soggetto che dovrà tecnicamente consegnare la gestione del servizio a Publiacqua. Partiamo da quanto fatto, oggi cosa è ormai definito? "Nell’assemblea Ait del 9 dicembre i sindaci avevano deciso che l’acqua restasse pubblica, indicando come "opzione auspicabile" quella di farlo tramite la multiutility Plures. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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