Entro il 2027, la gestione dell'acqua pubblica cambierà con l'ingresso di Plures, mentre le quote di Publiacqua rimarranno di proprietà pubblica. Le decisioni sono state prese e confermate, segnando una svolta nel settore. La società continuerà a essere controllata pubblicamente, e il passaggio a Plures è previsto come parte di questa transizione.

Due cose sono ormai decise: le quote di Publiacqua resteranno in mano pubblica e il futuro della società sarà all’interno di Plures. Sancito il primo punto con una sentenza del tribunale e definito il secondo con la scelta dei sindaci, restano però da compiere una serie di passaggi tecnici prima che la gestione dei rubinetti possa entrare in una nuova fase. A spiegare quali saranno è Alessandro Mazzei, direttore dell’ Autorità Idrica Toscana (Ait), organismo in seno al quale i sindaci hanno espresso le loro posizioni, ma anche soggetto che dovrà tecnicamente consegnare la gestione del servizio a Publiacqua. Partiamo da quanto fatto, oggi cosa è ormai definito? "Nell’assemblea Ait del 9 dicembre i sindaci avevano deciso che l’acqua restasse pubblica, indicando come "opzione auspicabile" quella di farlo tramite la multiutility Plures. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua pubblica, tutti i passaggi: "Entro il 2027 la nuova gestione"

Articoli correlati

Windows 11: Microsoft rivoluziona la gestione stampanti, addio driver di terze parti entro il 2027Microsoft ha annunciato una svolta significativa nella gestione delle stampanti per i sistemi Windows 11 e Windows Server 2025, ponendo fine alla...

Leggi anche: L'acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica, gestione a Plures

Altri aggiornamenti su Acqua pubblica

Temi più discussi: La Toscana riporta la gestione dell’acqua in area pubblica; Acqua pubblica, tutti i passaggi: Entro il 2027 la nuova gestione; Acqua, il bere comune non è uguale per tutti; L'acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica, gestione a Plures.

Acqua pubblica, tutti i passaggi: Entro il 2027 la nuova gestioneNell’assemblea Ait del 9 dicembre i sindaci avevano deciso che l’acqua restasse pubblica, indicando come opzione auspicabile quella di farlo tramite la multiutility Plures. L’ultima assemblea ha ... lanazione.it

Acqua pubblica, il Comitato sannita attacca: Privatizzazione fallimentare, subito stop alla garaIl Comitato Sannita Acqua Bene Comune torna a denunciare con toni duri il percorso di privatizzazione del servizio idrico nel territorio sannita, definendolo fallimentare e basato su presupposti tec ... ntr24.tv

UNINAQUAM: dieci anni di acqua pubblica, sostenibile e di qualità alla Federico II Con un evento nell’aula Magna del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio dell’ Unina Federico II, si sono celebrati 10 anni dalla nascita del progetto UNINAq - facebook.com facebook

#Uninaquam: dieci anni di #acqua pubblica, sostenibile e di qualità alla #federico II x.com