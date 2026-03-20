acqua la rete italiana perde 38 litri ogni 100

L'acquedotto italiano perde in media circa 38 litri di acqua ogni 100 immessi nei tubi. Questo dato riguarda le perdite di rete, che si verificano lungo il percorso di distribuzione dell'acqua potabile in Italia. Le cifre sono state riportate da un rapporto ufficiale sulle infrastrutture idriche del paese. La situazione interessa le autorità e le aziende che gestiscono il servizio di distribuzione.

Acqua e perdite di rete. L’acquedotto italiano lascia per strada in media quasi 38 litri ogni 100 immessi nei tubi. E’ quanto si evince dal nuovo ‘Blue book’, la monografia completa dei dati del servizio idrico, realizzato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia, e presentato oggi a Roma. Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Analisi su 324mila km di acquedotto. Il campione preso in considerazione dallo studio conta “oltre 324mila km di rete, di cui il 30% con più di 30 anni, e registra perdite medie del 37,9%”. Concentrazione sul servizio. Secondo il ‘Blue book’ “permangono criticità anche sul fronte della continuità del servizio, degli allagamenti, fino a 27 episodi ogni 100 km al Sud, e del riutilizzo delle acque reflue, fermo al 3,4% a fronte di un potenziale del 13,4%”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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