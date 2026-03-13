Carburanti | 64mila litri sequestrati smantellata rete

Le forze dell’ordine hanno sequestrato 64mila litri di carburanti e smantellato una rete coinvolta nel mercato illecito. Le indagini riguardano un settore in crescita, dove l’aumento dei prezzi ha portato a pratiche non autorizzate. La operazione ha portato alla scoperta di attività clandestine legate alla distribuzione di carburanti senza autorizzazione.

Le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini su un mercato dei carburanti in piena espansione, dove l’aumento dei prezzi ha alimentato pratiche illecite. Operazioni simultanee hanno portato al sequestro di migliaia di litri di combustibili evasivi e all’individuazione di depositi abusivi privi di autorizzazioni. Dalla Guardia di Finanza all’Agenzia delle dogane e monopoli, i controlli si sono moltiplicati in diverse regioni italiane per contrastare la frode sulle accise. La scoperta di serbatoi illegali e pompe non autorizzate segnala una rete di distribuzione parallela che aggira il fisco sfruttando le differenze tariffarie tra i vari tipi di gasolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

