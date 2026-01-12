Eletto il nuovo presidente del consiglio comunale
Oggi, nel consiglio comunale di Arienzo, si è tenuta l’elezione del nuovo presidente del consiglio, in sostituzione di Antonio Rivetti dimissionario. La seduta ha visto la nomina di una figura che assicuri continuità e correttezza nell’amministrazione comunale. L’evento rappresenta un momento importante per il funzionamento del consiglio e per il percorso istituzionale della comunità locale.
di Arienzo dopo le dimissioni di Antonio Rivetti. Nella mattinata di oggi (12 gennaio) si è tenuto il civico consesso con all'ordine del giorno l’elezione, finalizzata all’individuazione di una figura in grado di garantire continuità e corretto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
