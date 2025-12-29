Il Consiglio regionale della Campania ha eletto Massimiliano Manfredi come nuovo presidente. L’elezione si è svolta il 29 dicembre, al primo scrutinio, con 41 voti favorevoli su 51. La scelta ha visto una convergenza tra maggioranza e opposizioni, segnando un momento importante per la gestione istituzionale della regione.

Massimiliano Manfredi è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. L’elezione è avvenuta nella mattinata del 29 dicembre, al primo scrutinio, con 41 preferenze su 51 votanti, grazie a una convergenza che ha coinvolto sia la maggioranza sia le opposizioni. Durante la votazione sono state registrate anche sei schede bianche, un voto nullo attribuito a Vincenzo De Luca perché non presente in aula, oltre a una preferenza per Lucia Fortini e una per Luca Fella Trapanese. Chi è Massimiliano Manfredi. Cinquantadue anni, nato a San Paolo Belsito, sposato e padre di due figlie, Manfredi vanta un lungo percorso politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Campania, Massimiliano Manfredi nuovo presidente del Consiglio regionale

