Campania Massimiliano Manfredi nuovo presidente del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Campania ha eletto Massimiliano Manfredi come nuovo presidente. L’elezione si è svolta il 29 dicembre, al primo scrutinio, con 41 voti favorevoli su 51. La scelta ha visto una convergenza tra maggioranza e opposizioni, segnando un momento importante per la gestione istituzionale della regione.
Massimiliano Manfredi è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. L’elezione è avvenuta nella mattinata del 29 dicembre, al primo scrutinio, con 41 preferenze su 51 votanti, grazie a una convergenza che ha coinvolto sia la maggioranza sia le opposizioni. Durante la votazione sono state registrate anche sei schede bianche, un voto nullo attribuito a Vincenzo De Luca perché non presente in aula, oltre a una preferenza per Lucia Fortini e una per Luca Fella Trapanese. Chi è Massimiliano Manfredi. Cinquantadue anni, nato a San Paolo Belsito, sposato e padre di due figlie, Manfredi vanta un lungo percorso politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania
Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente
Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo); Regione Campania, trattative a oltranza per la giunta. Possibile svolta prima del consiglio; Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola»; Regionali, gli equilibri del campo largo. Campania e Puglia: giunte a rilento.
È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania - ha raccolto un plebiscito, con 41 preferenze su 50 alla prima votazione ... napolitoday.it
Campania, Massimiliano Manfredi presidente del Consiglio regionale - Alla prima votazione il consigliere del Pd, e fratello del sindaco di Napoli Gaetano, ha ottenuto 41 voti su 51. stylo24.it
Massimiliano Manfredi, chi è il nuovo presidente del consiglio regionale Campania - Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd, è stato eletto presidente del consiglio regionale. msn.com
Campania. Massimiliano Manfredi eletto presidente del Consiglio Regionale
Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli, Gaetano, e' stato eletto presidente dell'assemblea Regionale della Campania. Manfredi guiderà l’assise della Regione per i prossimi cinque anni con il governatore Roberto Fico.. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.