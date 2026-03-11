A partire da aprile, l’ospedale Murri di Fermo aprirà un nuovo ambulatorio di oftalmologia dedicato ai bambini tra i 6 e i 14 anni. La Pediatria dell’ospedale sta preparando questa struttura per migliorare le cure oftalmologiche pediatriche e offrire servizi specifici per questa fascia di età. La struttura sarà aperta all’interno del reparto di pediatria dell’ospedale.

La Pediatria dell’ospedale Murri a Fermo sta per attivare un nuovo ambulatorio di oftalmologia dedicato ai bambini tra i 6 e i 14 anni, operativo da aprile. Il servizio si svolgerà il venerdì mattina presso il poliambulatorio Ex Inam e sarà gestito dalle dottoresse Fortuna e Scarinci, offrendo visite oculistiche e valutazioni ortottiche. Questa mossa si inserisce in un piano più ampio guidato dalla direzione generale dell’Ast di Fermo sotto Roberto Grinta, che mira a potenziare l’offerta sanitaria locale. L’iniziativa non nasce dal nulla ma risponde alla necessità di alleggerire la pressione sui pronto soccorsi e migliorare l’accesso alle cure specialistiche per la fascia pediatrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oftalmologia pediatrica: nuovo ambulatorio a Fermo da aprile

