Trasporti | Astral al via lavori per passerella ciclopedonale fra Dragona e stazione Acilia sud Metromare

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale tra Dragona e la stazione Acilia sud della linea Metromare. Questo intervento mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona, offrendo un collegamento sicuro e pratico per pedoni e ciclisti. L’opera rappresenta un passo importante per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto nel quartiere.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione della nuova passerella ciclopedonale, un importante progetto che collegherà il quartiere di Dragona con la stazione di Acilia sud della linea Metromare. Questa passerella, progettata per superare la viabilità stradale sottostante, si estenderà sopra via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense. L’intervento è stato concepito per soddisfare una specifica esigenza di connessione urbana e migliorare l’accessibilità ferroviaria tra due aree ad alta densità abitativa, che attualmente sono separate da infrastrutture stradali e ferroviarie. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una struttura in carpenteria metallica, che avrà una lunghezza di 45 metri e una larghezza di 4 metri, con una quota di calpestio posizionata a circa 6 metri sopra il livello della strada, assicurando così un attraversamento sicuro sopra le principali arterie di traffico e la linea Metromare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

