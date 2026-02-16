Metromare davanti la stazione di Acilia c' è un nuovo capolinea | è pronto ma resta chiuso
Acilia, davanti alla stazione della Metromare, si trova un nuovo capolinea che, nonostante sia pronto, rimane chiuso da settimane. I lavori di riqualificazione di via Romagnoli sono finiti, ma ancora non si può utilizzare lo spazio. I pendolari aspettano di poter salire e scendere dagli autobus delle linee 04B, 012, 063 e 017, prima di raggiungere la stazione di Acilia per prendere il treno.
Protesta il municipio per i ritardi amministrativi che stanno facendo slittare l'apertura di uno spazio pronto ad accogliere quattro linee I lavori di riqualificazione del capolinea di via Romagnoli sono terminati. Lo spazio è pronto ad accogliere le linee 04B - 012 -063 -017 e i pendolari che, una volta scesi dall'autobus, possono andare a prendere la stazione Acilia della Metromare. Lo spazio, però, resta inagibile. "Non accetteremo ulteriori ritardi: il territorio ha già aspettato troppo" ha commentato Leonardo Di Matteo, il presidente della commissione lavori pubblici e mobilità del municipio X.
Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale tra Dragona e la stazione Acilia sud della linea Metromare.
Sono iniziati i lavori per la nuova passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia Sud, a Ostia.
