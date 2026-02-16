Metromare davanti la stazione di Acilia c' è un nuovo capolinea | è pronto ma resta chiuso

Acilia, davanti alla stazione della Metromare, si trova un nuovo capolinea che, nonostante sia pronto, rimane chiuso da settimane. I lavori di riqualificazione di via Romagnoli sono finiti, ma ancora non si può utilizzare lo spazio. I pendolari aspettano di poter salire e scendere dagli autobus delle linee 04B, 012, 063 e 017, prima di raggiungere la stazione di Acilia per prendere il treno.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale tra Dragona e la stazione Acilia sud della linea Metromare.

