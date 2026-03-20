Il cantante Achille Lauro si esibirà a Firenze il 20 marzo 2026, attirando numerosi fan desiderosi di ascoltare dal vivo le sue canzoni. La scaletta prevede la performance di brani noti, tra cui ‘16 marzo’, singolo del 2020 che parla di un amore finito. Gli orari dell’evento e le modalità di accesso sono stati comunicati, generando entusiasmo tra il pubblico presente.

Firenze, 20 marzo 2026 – “Ti rinnamorerai a marzo, il 16 marzo ”. Struggente colonna sonora di questo mese, il brano di Achille Lauro, ‘16 marzo ’, singolo rilasciato nel 2020 in cui si parla di un amore tormentato, finito. Un amore malinconico, notturno. Una relazione da cui è difficile staccarsi per la dipendenza emotiva che ha creato, segnata da incomprensioni e distanze impossibili da colmare. E il ‘16 marzo’ sarà cantato in un rito collettivo al Mandela Forum di Firenze sabato 21 e domenica 22 marzo, entrambe date sold out. Roma 07 Marzo 2026 Seconda data Romana per Achille Lauro al Palazzo dello Sport di Roma per il tour ‘PALAZZETTI... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Achille Lauro, concerto a Firenze: scaletta, orari, fan in delirio. La grande attesa

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