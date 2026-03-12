Achille Lauro in concerto a Torino per il Palazzetti live 2026 | la scaletta

Sabato 14 marzo alle 21 all'Inalpi Arena si terrà il concerto di Achille Lauro, primo di due appuntamenti torinesi del Palazzetti live 2026. Entrambi gli eventi sono stati esauriti con largo anticipo, e la serata vedrà l'artista esibirsi davanti a un pubblico numeroso. La seconda data a Torino è prevista per il giorno successivo.

L'Inalpi Arena, sabato 14 marzo alle ore 21, sarà il palcoscenico del concerto di Achille Lauro nella prima delle due date torinesi, entrambe sold-out, del Palazzetti live 2026. Lauro De Marinis, questo il vero nome di Achille Lauro, 35 anni, artista veronese, ma romano d'adozione, è al suo primo vero tour nei principali palazzetti italiani. La tournée, iniziata a marzo a Eboli è proseguita con due doppie date a Roma e Bari, per approdare a Padova. Al pubblico di Torino Achille Lauro, che negli ultimi anni si è fatto conoscere da una platea televisiva sempre più ampia grazie anche al suo ruolo di coach a X Factor, proporrà un concerto di circa 2 ore con circa 26 brani in scaletta tra cui 2 bis. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

