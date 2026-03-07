Achille Lauro in concerto oggi a Roma | la scaletta e le info per il live

Achille Lauro si esibirà oggi a Roma al Palazzo dello Sport, dove terrà il primo di due concerti programmati in città. Dopo aver iniziato il tour nei palazzetti al PalaSele, l’artista romano torna nel suo territorio con due spettacoli che sono già stati completamente esauriti. Entrambi gli eventi si svolgono nel fine settimana, il 7 e l’8 marzo 2026.

È arrivato il momento di Achille Lauro a Roma. Dopo la partenza del tour nei palazzetti dal PalaSele, l’artista romano torna nella sua città con due concerti molto attesi al Palazzo dello Sport, in programma oggi sabato 7 marzo e domani 8 marzo 2026, entrambi già sold out. La serata di Eboli ha inaugurato ufficialmente il Live Tour 2026, uno spettacolo pensato come un viaggio nella carriera del cantante, tra nuovi brani e successi che negli anni hanno segnato la sua evoluzione artistica. Durante il primo concerto, poco prima dei saluti finali, Lauro ha anticipato al pubblico che proprio a Roma arriverà un annuncio importante legato al suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Funweek.it

Scaletta concerto Achille Lauro 2026: tutte le canzoni e i titoli del tour nei palasportIl debutto del tour nei palasport ha finalmente svelato la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro.

Achille Lauro non presenta Fedez e salta la scaletta, le ipotesiIeri sera, nel corso della seconda puntata di Sanremo 2026, Achille Lauro non ha presentato Fedez, facendo saltare la scaletta.

Achille Lauro in concerto al Music Break delle Nitto ATP Finals

Approfondimenti e contenuti su Achille Lauro.

Temi più discussi: Achille Lauro, 'nel 2027 ancora all'Olimpico'; Achille Lauro in concerto, la possibile scaletta del tour nei palazzetti; La scaletta dei concerti di Achille Lauro: tutte le canzoni e i dettagli del tour; Achille Lauro al Palazzo dello Sport di Roma il 6 e il 7 marzo: scaletta e viabilità - Radio Globo.

Achille Lauro: «Un concerto allo stadio Olimpico di Roma anche nel 2027. È un nuovo capitolo della nostra storia»Venerdì alla fine della prima data nella Capitale l'annuncio del cantautore che ha anche intonato «In viaggio verso il paradiso», in uscita il 20 marzo ... corriere.it

Scaletta concerto Achille Lauro 2026: tutte le canzoni e i titoli del tour nei palasportSi arricchisce l’offerta informativa di Mediaset durante il fine settimana. A partire da sabato 7 marzo, su Retequattro arriva un nuovo appuntamento con l’informazione... Il sito di SuperGuidaTV è un ... superguidatv.it

Achille Lauro e l'annuncio durante il live a Roma: "Nel 2027 ancora all'Olimpico" - facebook.com facebook

Dall'apparizione a sorpresa di Achille Lauro a Patty Pravo e Leo Gassmann: il racconto dell'evento, organizzato da MasiFilm, che ha raccolto oltre 200 mila euro per sostenere l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma x.com