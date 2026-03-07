Achille Lauro infiamma Roma con l' annuncio a sorpresa e il nuovo singolo | GUARDA

Il cantautore Achille Lauro ha annunciato il suo nuovo singolo durante un evento a Roma, città dalla quale è partito il suo percorso musicale. Ieri sera, ha dichiarato di essere felice di essere tornato nella capitale, abbracciando il pubblico presente. L'artista ha condiviso l’emozione di essere di nuovo nella città che considera un punto di partenza importante. La serata si è conclusa con la presentazione del nuovo brano.

"Che emozione immensa è per noi essere qui a Roma da dove tutto è partito", ha confessato il cantautore Achille Lauro, che ieri sera ha abbracciato la sua Roma. Si replica questa sera al Palazzo dello Sport. Durante lo show ha presentato il suo nuovo inedito "In viaggio verso il Paradiso" in uscita il 20 marzo. Lauro sul palco è stato accompagnato dalla sua band composta da Boss Doms, Danien, Riccardo Castelli e Mattia Tedesco alle chitarre, Marco Lancs alla batteria, Gregorio Calculli al pianoforte e Nicola Iazzi al basso. Ma la notizia che ha infiammato il pubblico è che il 30 giugno 2027 sarà allo Stadio Olimpico. Prima godiamoci, pero la data di quest'anno prevista il 10 giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

