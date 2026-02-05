La polizia ha arrestato cinque persone tra Taranto e Bari, accusate di aver messo a segno diversi assalti a sportelli bancomat. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari dopo aver raccolto prove sui colpi messi a segno in varie zone. I dettagli sull’operazione e sui metodi utilizzati dal gruppo sono ancora al vaglio degli investigatori.

Stando all’accusa, i cinque per i quali sono scattate le misure cautelari hanno realizzato vari assalti a sportelli bancomat. Accaduti di recente in vari paesi del tarantino ma anche talvolta in Basilicata. I carabinieri hanno operato gli arresti fra provincia di Taranto e città metropolitana di Bari. L'articolo Assalti a sportelli bancomat: cinque arresti fra tarantino e barese Carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Questa mattina i carabinieri di Cerignola hanno arrestato alcuni uomini sospettati di aver preso di mira sportelli bancomat e Postamat tra Puglia e altre regioni.

La polizia ha sgominato una banda di criminali che assaltava bancomat in tutta la Puglia.

