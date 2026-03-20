Accordo pubblico-privato Vacanze col cuore cresce

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accordo pubblico-privato chiamato “Vacanze col cuore” sta aumentando le sue dimensioni e si prevede che nel 2026 superi le 65.000 presenze. Il progetto mira a cambiare l’aspetto della frazione di Sant’Arcangelo, coinvolgendo diverse realtà e investimenti per attrarre più visitatori e sviluppare il territorio. La crescita del piano si accompagna a un piano di espansione ben definito.

Un piano di espansione che punta a superare le 65mila presenze nel 2026 e che promette di ridisegnare il volto della frazione di Sant’Arcangelo. Il Gruppo “ Vacanze col cuore “, a due anni dall’acquisizione della struttura magionese, ha presentato i dettagli dell’accordo pubblico-privato che darà il via all’ampliamento del resort. L’operazione, illustrata dal direttore operativo Leonardo van de Loo, prevede una serie di interventi diretti sul territorio a titolo di oneri urbanistici, frutto di un coordinamento diretto con il Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un polo sportivo polivalente - con campi da padel, tennis, calcio e volley - e una nuova area dedicata al food & beverage. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Accordo pubblico-privato “Vacanze col cuore“ cresce

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