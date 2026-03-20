Accordo pubblico-privato Vacanze col cuore cresce

Un accordo pubblico-privato chiamato “Vacanze col cuore” sta aumentando le sue dimensioni e si prevede che nel 2026 superi le 65.000 presenze. Il progetto mira a cambiare l’aspetto della frazione di Sant’Arcangelo, coinvolgendo diverse realtà e investimenti per attrarre più visitatori e sviluppare il territorio. La crescita del piano si accompagna a un piano di espansione ben definito.

Un piano di espansione che punta a superare le 65mila presenze nel 2026 e che promette di ridisegnare il volto della frazione di Sant’Arcangelo. Il Gruppo “ Vacanze col cuore “, a due anni dall’acquisizione della struttura magionese, ha presentato i dettagli dell’accordo pubblico-privato che darà il via all’ampliamento del resort. L’operazione, illustrata dal direttore operativo Leonardo van de Loo, prevede una serie di interventi diretti sul territorio a titolo di oneri urbanistici, frutto di un coordinamento diretto con il Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un polo sportivo polivalente - con campi da padel, tennis, calcio e volley - e una nuova area dedicata al food & beverage. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accordo pubblico-privato “Vacanze col cuore“ cresce Articoli correlati Accordo pubblico-privatoFOLIG NO Uno dei monumenti storici della città sarà restaurato con il contributo dei privati. Leggi anche: Nuova piazza per il paese. Siglato l’accordo col privato Stéphane Bern : L’Homme qui a Réinventé l’Histoire à la Télévision – Documentaire Artistes - MG Approfondimenti e contenuti su Accordo pubblico Temi più discussi: Accordo pubblico-privato Vacanze col cuore cresce; Vieni a Vivere a Varese, nuova sinergia tra pubblico e privato per attrarre talenti; Pista di atletica, traguardo più vicino. Poi arriverà anche la piscina: Le opere più attese dalla gente. Broni, accordo pubblico-privato per i lavoriUna proposta di collaborazione pubblico-privata per i lavori di miglioramento energetico su 11 edifici pubblici di Broni. Alcuni operatori economici hanno presentato in municipio una manifestazione di ... laprovinciapavese.gelocal.it Accordo pubblico-privatoFOLIG NO Uno dei monumenti storici della città sarà restaurato con il contributo dei privati. La statua di ‘Nicolò Alunno’ a Porta Romana è da sempre uno dei monumenti simbolo più amati della nostra ... lanazione.it Firmato l’accordo pubblico-privato tra Benetton e Comune per lo stadio. Sarà Edizione a mettere sul piatto quattro milioni, fine lavori a maggio 2027. I nuovi spalti sul lato di via Cisole forniranno 1.261 posti in più, in futuro prevista la copertura - facebook.com facebook Edizione S.p.A. – una delle principali holding europee, presieduta da Alessandro Benetton – ha siglato con Benetton Rugby e Comune di Treviso un accordo pubblico-privato per la realizzazione della nuova Tribuna Sud dello Stadio Comunale di Monigo. s x.com