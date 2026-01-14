Accordo pubblico-privato

L’accordo pubblico-privato permette di finanziare interventi di valorizzazione del patrimonio cittadino. In questo contesto, uno dei monumenti storici più rappresentativi, la statua di Nicolò Alunno a Porta Romana, sarà sottoposta a restauro grazie al contributo dei privati. Questa collaborazione mira a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, garantendo interventi mirati e sostenibili nel tempo.

FOLIG NO Uno dei monumenti storici della città sarà restaurato con il contributo dei privati. "La statua di 'Nicolò Alunno' a Porta Romana è da sempre uno dei monumenti simbolo più amati della nostra città: anche per questo abbiamo deciso di restaurarla, con un intervento mirato che ci consentirà di restituirle la bellezza e la dignità che merita". Con queste parole il sindaco Stefano Zuccarini annuncia il restauro della statua collocata in un punto strategico della città. "Un importante progetto di riqualificazione dal valore complessivo di 40mila euro – spiega il sindaco - che è stato reso possibile grazie all'inserimento dell'opera nell'ambito dell' Art Bonus, con finanziamenti da privati per 25mila euro ed uno stanziamento di 15mila di risorse comunali.

