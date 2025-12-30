Il Comune di Fombio ha raggiunto un accordo con un privato per l’acquisizione di un’area situata lungo via Roma, vicino a una ex trattoria. Questa operazione consentirà la realizzazione di una nuova piazza, contribuendo a migliorare gli spazi pubblici del paese. L’intesa rappresenta un passo importante per lo sviluppo urbanistico e la riqualificazione del centro cittadino.

Il paese avrà presto una nuova piazza. L’amministrazione comunale di Fombio ha infatti chiuso l’accordo bonario con il privato per l’acquisizione dell’area che attualmente si affaccia su via Roma, il tratto comunale della provinciale 20 accanto ad una ex trattoria. Si tratta di un’area sterrata di circa 850 metri quadrati che fino al 2023 era adibita a sosta di auto e mezzi pesanti che, appunto, facevano tappa al vicino albergo-ristorante. Ora che il locale è chiuso, il Comune ha iniziato mesi fa una trattativa con il privato ed ora è stata trovata l’intesa: l’amministrazione ha sborsato 60mila euro per il riscatto e ora è pronta a dare seguito a un progetto di riqualificazione a vantaggio di tutto il paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova piazza per il paese. Siglato l’accordo col privato

