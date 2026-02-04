In arrivo 14 nuovi farmaci anti-cancro ma c’è il nodo dell’accesso

L’Ema ha approvato 14 nuovi farmaci contro il cancro destinati ai pazienti europei. Sono molte le novità in arrivo nel 2025, ma ci sono ancora dubbi su come e quando i farmaci saranno accessibili a chi ne ha bisogno. La corsa ai nuovi trattamenti promette miglioramenti, ma resta il problema delle liste di attesa e delle procedure di distribuzione.

Un’ondata di nuovi farmaci anti-cancr o per i pazienti europei. Nel 2025 l’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha approvato 14 nuovi medicinali oncologici. Un dato che, secondo Farmindustria, testimonia la vitalità della ricerca e la capacità di tradurre la scienza in nuove opportunità terapeutiche sempre più mirate, personalizzate ed efficaci. Ma resta un tema aperto: l’ accesso alle cure innovative. Una volta approvati, infatti, prima che questi farmaci arrivino ai pazienti passano diversi mesi. Troppi, dicono da Farmindustria, quando è in ballo la sopravvivenza. Una pipeline poderosa. C’è anche da dire che queste terapie non sono frutto del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - In arrivo 14 nuovi farmaci anti-cancro (ma c’è il nodo dell’accesso) Approfondimenti su Agenzia Europea per i Medicinali Accesso precoce a nuovi farmaci, al Senato tavolo di lavoro per un nuovo modello Scorpacciata di farmaci anti obesità, ma i medici lanciano l’allarme: “Rischi per la salute” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Agenzia Europea per i Medicinali Argomenti discussi: Forza Nuova lancia l’adunata nera: camerati in arrivo da tutta Europa; Eppur si muove: in arrivo nuove attività in corso Pietro Vacchelli; Serie A Gold, in arrivo nuovi rinforzi per Farma Crocetta e San Marino; Le auto più attese del 2026 in Italia: date di uscita, prezzi e motorizzazioni. Huawei: in arrivo i nuovi Watch Ultimate Design, MatePad 11.5 S e Nova 14 ProHuawei alza l’asticella: lusso, produttività e fotografia avanzata con i nuovi Watch Ultimate Design, MatePad 11.5 S e Nova 14 Pro. tuttotek.it Bonus elettrodomestici, in arrivo il decreto che garantisce 200 euro di sconto sull’acquisto di nuovi apparecchi: come ottenerloÈ in arrivo il decreto ministeriale che sblocca il contributo elettrodomestici, previsto per 50 milioni di euro nel 2025. Si tratta di un bonus fino a 100 euro a prodotto acquistato, che può salire ... blitzquotidiano.it L’arrivo dei nuovi Vice Ispettori rafforza l’organico della Polizia di Stato sul territorio reggino #ReggioTv - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.