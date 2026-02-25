Aleotti e le novità del testo unico | Accesso ai farmaci uguale per tutti

Aleotti ha annunciato nuove modifiche al testo unico sulla legislazione farmaceutica, causate dalla necessità di garantire un accesso ai farmaci più equo. La proposta mira a semplificare le procedure di distribuzione e ridurre le differenze tra le regioni. Durante il dibattito parlamentare si discuterà di come implementare queste novità, anche se il percorso rimane complesso e richiede tempo. La questione resta al centro dell’attenzione politica.

Il dibattito parlamentare sarà ancora lungo, ma l’impegno è comunque arrivare all’approvazione del Testo Unico della legislazione farmaceutica entro il 2026. Uno strumento ritenuto ormai indispensabile per riorganizzare le oltre 700 norme del settore, frammentate in miriade di provvedimenti. Quali siano le aspettative del Testo Unico lo spiega Lucia Aleotti, non solo azionista del Gruppo Menarini, ma anche componente del Comitato di presidenza di Farmindustria. Dottoressa Aleotti, in questi giorni si è denunciata la crescita della spesa pubblica per i farmaci, lei come risponde? "Che è un falso assoluto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Testo Unico Iva, quando entra in vigore la riforma e le novità per il terzo settoreCon l’entrata in vigore l’anno prossimo, il Governo cambia le regole sulle esportazioni. Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico cambio canale distributivo migliora accesso cure"Il sottosegretario Gemmato annuncia che nel nuovo Testo unico sulla legislazione farmaceutica ci sarà un passo in avanti sul canale distributivo. Argomenti discussi: Aleotti e le novità del testo unico: Accesso ai farmaci uguale per tutti; Comunicazione Italiana; J-Ax a Sanremo con Italia starter pack: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Secondo Reputation Index: Orcel al vertice nella classifica dei manager. Novità per le date delle proclamazioni L22 - facebook.com facebook