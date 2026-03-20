Accademia Polizia Locale | nuove attività

L’Accademia Polizia Locale, in 17 anni di attività, ha formato numerosi agenti attraverso corsi e programmi di addestramento. Recentemente, ha introdotto nuove attività formative rivolte sia a operatori esperti che a giovani interessati alla professione. La struttura organizza sessioni pratiche, lezioni teoriche e simulazioni sul campo, con l’obiettivo di migliorare le competenze e aggiornare le conoscenze degli agenti.

L’ Accademia Polizia Locale, nel corso di 17 anni di attività, ha visto passare la bellezza di circa 8000 allievi aspiranti agenti di Polizia Locale (tra corsisti in sede, online e in videoconferenza) provenienti da tutta Italia, con una percentuale di buona riuscita in termini di assunzioni del 70%. E adesso, accanto ad una meritoria attività formativa che l’ha fatta conoscere su tutto il territorio nazionale, ha voluto puntare ad ampliare la propria offerta formativa, aggiungendo alle materie di corso anche la guida sicura. Un aspetto non certo secondario in termini operativi e, in realtà, utile non solo agli aspiranti agenti, quanto anche alle forze dell’ordine in generale, ma anche al personale delle Pubbliche assistenze e per svariate altre categorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accademia Polizia Locale: nuove attività Articoli correlati Rocca presenta l'Accademia regionale di Polizia locale del LazioAGI - È stata presentata oggi a Roma, presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio,... Accademia di polizia locale, il comandante Raoul De Michelis nominato nel Comitato tecnico scientificoLa formalizzazione dell’incarico, come unico esponente del territorio pontino, è avvenuta nell’ambito della cerimonia di presentazione della Scuola... Polizia Municipale: cosa è e cosa fa... Contenuti e approfondimenti su Accademia Polizia Locale Temi più discussi: Accademia Polizia Locale: nuove attività; Sicurezza stradale: la polizia locale tra i banchi di scuola con un testimonial d’eccezione; Uomo sospetto davanti alla scuola, esplode il caso politico. Esposito (FdI): Polizia Locale in presidio costante; Pesaro aderisce a Tutti a scuola a piedi o in bici: il 19 marzo a Villa Fastiggi l’iniziativa con gli alunni della primaria Gramsci. AVIGLIANA, DUE NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALEAVIGLIANA - Si è svolta ad Alessandria venerdì 13 marzo la cerimonia conclusiva del 99esimo Corso di formazione regionale per operatori di Polizia locale. Due nuovi allievi del corso hanno ricevuto la ... valsusaoggi.it Polizia locale, in provincia di Cuneo prendono servizio 4 nuovi agentiDue da Alba, uno da Canale e un altro da Saluzzo hanno partecipato alla cerimonia conclusiva ad Alessandria del 99° Corso Regionale di Formazione ... targatocn.it Per il secondo anno consecutivo, gli alunni delle classi 2ª e 5ª della #scuola primaria di Comazzo hanno partecipato a un’uscita didattica al Comando di Polizia Locale di Peschiera Borromeo. L’iniziativa rientra nel progetto di educazione alla legalità che il Co - facebook.com facebook