Accademia di polizia locale il comandante Raoul De Michelis nominato nel Comitato tecnico scientifico

Raoul De Michelis, comandante della polizia locale di Cisterna, è stato nominato membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Accademia regionale di polizia locale del Lazio. Questa nomina rafforza il ruolo dell’istituzione nel supporto alla formazione e all’innovazione delle forze di polizia locale nella regione. La partecipazione di De Michelis evidenzia l’impegno dell’Accademia nel promuovere best practice e sviluppo professionale nel settore della sicurezza locale.

Il comandante della polizia locale di Cisterna, Raoul De Michelis, nominato componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Accademia regionale di polizia locale del Lazio.La formalizzazione dell'incarico, come unico esponente del territorio pontino, è avvenuta nell'ambito della cerimonia di presentazione della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia.

