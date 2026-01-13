Rocca presenta l' Accademia regionale di Polizia locale del Lazio

Rocca ha annunciato a Roma la creazione dell’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, una nuova fondazione dedicata alla formazione di agenti, funzionari e dirigenti dei corpi di Polizia locale del territorio. La presentazione si è svolta presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, segnando un passo importante per lo sviluppo delle competenze nel settore.

AGI - È stata presentata oggi a Roma, presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, la nuova Fondazione di partecipazione che avrà il compito di formare agenti, funzionari e dirigenti dei corpi di Polizia locale del territorio. Un progetto atteso da oltre vent’anni e che, nelle intenzioni della Regione, punta a diventare un modello nazionale. "È il calcio d'inizio di un lavoro preparatorio che ci ha portato a creare questa accademia formativa, per accompagnare la polizia locale, i funzionari, i dirigenti, gli agenti, la polizia locale, a qualificarsi per poter lavorare sempre meglio". 🔗 Leggi su Agi.it

