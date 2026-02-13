Accademia Chigiana L’incanto dei corsi estivi
Siena, con il suo cuore storico, si anima ancora una volta grazie all’Accademia Chigiana, che quest’anno apre le porte ai corsi estivi dal 6 luglio al 1 settembre. La decisione di mantenere vivo il tradizionale calendario estivo deriva dall’obiettivo di offrire ai giovani musicisti un’esperienza unica e formativa, accompagnata dall’atmosfera magica di Palazzo Chigi Saracini e di altri luoghi simbolo della città.
Siena si prepara ad accogliere di nuovo l’eccellenza musicale internazionale con la Chigiana Summer Academy 2026, in programma dal 6 luglio al 1 settembre tra Palazzo Chigi Saracini e altri luoghi simbolo della città. Sono online i corsi estivi di alto perfezionamento dell’ Accademia Musicale Chigiana, giunti alla 95ª edizione sotto la direzione artistica di Nicola Sani: 32 corsi che confermano la vocazione dell’istituzione senese a formare i musicisti di domani in un contesto di respiro globale. Le iscrizioni apriranno la settimana prossima, dal 15 febbraio, sul sito ufficiale. Tra le novità più attese spicca il ritorno di Daniele Gatti alla guida del corso di direzione d’orchestra, dopo l’assenza dello scorso anno dovuta agli impegni a Bayreuth. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Accademia Chigiana. Bach secondo i Nevermind
Gli artisti dei Nevermind portano il loro sound agli studenti dell’Accademia Chigiana.
Siena: Accademia Chigiana. Grande evento inaugurale dedicato ad Arvo Pärt
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Accademia Chigiana. L’incanto dei corsi estivi.
Chigiana Summer Academy 2026: torna l’eccellenza musicale internazionale a SienaSIENA. L’Accademia Chigiana di Siena apre il sipario sull’edizione 2026 dei corsi estivi di alto perfezionamento musicale, che si terranno a Siena dal 6 Sono online i corsi estivi di Alto Perfezioname ... ilcittadinoonline.it
Ettore Pagano sostituisce Sheku Kanneh-Mason all’Accademia di Santa CeciliaSIENA. L’Accademia Musicale Chigiana di Siena ha il piacere di annunciare che il giovane violoncellista Ettore Pagano, allievo dei corsi estivi di alto L’Accademia Musicale Chigiana di Siena si congra ... ilcittadinoonline.it
La 103ª Stagione Micat in Vertice dell’Accademia Musicale Chigiana propone uno degli appuntamenti più attesi e importanti dell’edizione 2025/26 https://www.canale3.tv/jean-rondeau-e-i-nevermind-alla-chigiana-alla-micat-in-vertice-uno-degli-ensemble-bar - facebook.com facebook