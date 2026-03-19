Stasera alle 21.15 su Sky va in onda la seconda puntata di Pechino Express 2026, ambientata in Estremo Oriente. Le dieci coppie di concorrenti partiranno dal porto di Ketapang, in Indonesia, e percorreranno 238 chilometri fino a raggiungere le cascate di Tumpak Sewu. La puntata si concentrerà su questa tappa, con i partecipanti impegnati in diverse sfide lungo il percorso.

N ella seconda puntata di Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente, stasera alle 21.15 su Sky, le 10 coppie i concorrenti partiranno dal porto di Ketapang (Indonesia) percorrendo 238 chilometri fino ad arrivare alle magnifiche cascate di Tumpak Sewu. Tra prove fisiche e culinarie, non solo si vedrà la crisi delle Biondine ma si scoprirà il destino degli Ex. Per rimanere in gara, Steven Basalari e Viviana Vizzini sfideranno la coppia che arriverà ultima in questa tappa eliminatoria. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Riso e surf: le pagelle della prima puntata di “Pechino Express 2026? Pechino Express 2026: seconda puntata 19 marzo, anticipazioni tappe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cosa succederà stasera alle 10 coppie in gara dell'adventure show Sky Original? Le anticipazioni della seconda puntata

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