Candelaria Solórzano è una delle concorrenti di Pechino Express 2026, partecipando insieme alla sorella Camila nel duo chiamato “Le Albiceleste”. La nuova edizione del reality, intitolata “L’Estremo Oriente”, prenderà il via giovedì 12 marzo alle 21:15, trasmessa in esclusiva su Sky e disponibile in streaming su NOW. La conduzione è affidata a Costantino Della Gherardesca, con gli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Da giovedì 12 marzo alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, parte Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente, guidato da Costantino Della Gherardesca con gli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra le dieci coppie in gara ci sono le Albiceleste, formate da Candelaria e Camila Solórzano, pronte a vivere un’avventura tra Indonesia, Cina e Giappone. Chi sono le Albiceleste. Candelaria e Camila Solórzano sono sorelle e modelle di origine argentina, oggi residenti a Milano. Il loro nome di coppia, Albiceleste, richiama le radici e il legame profondo che le unisce, pur avendo caratteri molto diversi. Chi è Candelaria Solórzano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Candelaria Solórzano, in coppia con la sorella Camila come “Le Albiceleste” a Pechino Express

