A tu per tu con Motta Il cantautore si racconta sul palco del teatro Titano

Motta ha deciso di parlare della sua carriera durante un concerto al teatro Titano, suscitando interesse tra il pubblico. La sua performance ha attirato molti spettatori, curiosi di scoprire i dettagli della sua vita artistica. La serata ha offerto un'occasione unica per ascoltare le sue storie e le sue canzoni dal vivo.

A tu per tu con attori e cantanti, per conoscerli da vicino. Prosegue a San Marino il viaggio alla scoperta degli artisti con la rassegna A doppio filo – intrecci di parole fra palco e vita. Dopo gli incontri con Isabella Ragonese, Paola Turci, Giorgio Marchesi, domani alle 17 il palco del teatro Titano di San Marino ospiterà Francesco Motta. Il cantautore, polistrumentista e compositore dialogherà con l'attore e regista Fabrizio Coniglio in un confronto che ripercorrerà le tappe fondamentali del suo percorso artistico. "Un'occasione – dicono gli organizzatori – per riflettere sul valore della musica come strumento di racconto, identità e relazione".