Tajani a tu per tu con le imprese | Mercati extraeuropei e dazi vicini a voi nelle grandi sfide

Antonio Tajani ha incontrato le imprese della Romagna per parlare di mercati extraeuropei e dazi. La visita è stata organizzata per rispondere alle esigenze delle aziende locali, che affrontano sfide legate alle restrizioni commerciali e alle tariffe doganali. Durante l'incontro, Tajani ha ascoltato le problematiche delle imprese e ha promesso di sostenere le loro strategie di espansione internazionale. Le aziende hanno mostrato interesse per le opportunità di crescita nei mercati esteri.

© Ilrestodelcarlino.it - Tajani a tu per tu con le imprese: "Mercati extraeuropei e dazi, vicini a voi nelle grandi sfide"

Venerdì sera il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presso la sala Zambelli della Camera di commercio della Romagna, ha incontrato il sistema imprenditoriale del territorio. Focus su export e competitività all’interno di un evento che è stato un’opportunità preziosa di confronto diretto con il Governo su temi cruciali per lo sviluppo economico, l’ internazionalizzazione e le sfide che le aziende affrontano in uno scenario globale sempre più complesso. La serata, organizzata dall’ente camerale, dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è stata un’occasione strategica per condividere istanze, prospettive di crescita e strumenti a supporto del tessuto produttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: A tu per tu con grandi ex e giovani rampanti Un cesenate alle olimpiadi. Bosi a tu per tu coi grandiUn atleta di Cesenatico si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile ai Giochi Olimpici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tajani a tu per tu con le imprese: Mercati extraeuropei e dazi, vicini a voi nelle grandi sfide; Il ministro Tajani: Il Board serve alla pace. Andrò io a Washington alla riunione inaugurale. In Aula lo scontro con Schlein; Board of Peace, Tajani: Va nella giusta direzione, ne parleremo anche a Bruxelles; Tajani alla Camera, Board of Peace: Non c’è alternativa al piano di pace di Trump. Italia a Washington con Tajani per il Board of Peace, Usa contro il no del VaticanoRuolo delicato per Tajani, che si trova a rappresentare il governo Meloni a Washington per il primo giorno di lavori del Board of Peace, mentre la Casa Bianca attraverso le parole della portavoce Leav ... msn.com Board of peace, domani Tajani sarà a Washington per la prima riunioneTajani è atteso a Washington domani, 19 febbraio, dove il suo arrivo è previsto per le 4 ora locale (le 10 ora italiana). La riunione del Board of peace è prevista dalle 16 ora italiana, al Donald J. tg24.sky.it Tajani convoca la task force del Sistema Italia sui dazi. L'incertezza fa paura alle imprese, Urso: 'Cautela e responsabilità' #ANSA x.com Tajani convoca la task force del Sistema Italia sui dazi. L'incertezza fa paura alle imprese, Urso: 'Cautela e responsabilità' #ANSA - facebook.com facebook