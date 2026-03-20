A teatro il premio Beniamino Gigli
Questa sera il teatro Persiani di Recanati ospita un evento dedicato al 136° anniversario della nascita di Beniamino Gigli. La città rende omaggio al tenore con una serata che celebra la tradizione operistica attraverso un premio intitolato a lui. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative culturali locali per ricordare la figura di Gigli.
"Buon compleanno Beniamino". Questa sera la città rende omaggio al 136° anniversario della sua nascita con una serata nel segno della grande tradizione operistica al teatro Persiani di Recanati. Alle 21.15, il concerto dei vincitori della seconda edizione del Concorso Tebaldi Gigli Corelli renderà, infatti, omaggio a uno dei più grandi baritoni del Novecento, Piero Cappuccilli, a cui sarà dedicato il Premio Beniamino Gigli alla Memoria. Il riconoscimento, istituito dall’Associazione Beniamino Gigli, verrà consegnato alla Fondazione che porta il nome dell’artista, rappresentata dalla figlia Patrizia, proprio nell’anno in cui ricorre il centenario della sua nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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