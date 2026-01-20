Premio di miglior studioso 2025 Pendolino si congratula con Beniamino Biondi

Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, si congratula con Beniamino Biondi per aver ricevuto il premio di miglior studioso 2025 nelle discipline umanistiche dall’Università Statale Ucraina per la sicurezza della vita umana di Leopoli. Un riconoscimento che evidenzia l’importante contributo di Biondi nel suo campo di studi.

"L'importante premio – dice Giuseppe Pendolino – è il giusto riconoscimento al grande lavoro di ricerca portato avanti da molti anni da Beniamino Biondi in un ambito complesso e fondamentale per comprendere le profonde trasformazioni culturali del mondo in cui viviamo. Sono oltremodo felice - aggiunge - che un intellettuale agrigentino si imponga all'attenzione del mondo culturale internazionale, all'interno di un programma che mira a promuovere il dialogo e la cooperazione tra studiosi e ricercatori".

Beniamino Biondi, scrittore, saggista e ricercatore agrigentino, è stato riconosciuto come miglior studioso 2025 nelle discipline umanistiche dall'Università statale per la sicurezza della vita umana di Leopoli.

