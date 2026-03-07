Matteo Renzi si è espresso con decisione sull’Iran, criticando la posizione della sinistra ispirata dal modello Sánchez. La giornalista Maria Teresa Meli ha commentato il suo atteggiamento, evidenziando la sua sfacciataggine. La situazione ha suscitato reazioni nel panorama politico, con opinioni contrastanti sulla sua presa di posizione.

La presa di posizione del leader di Italia viva è destinata ancora una volta a isolare l’esperimento politico minoritario del riformismo italiano. Uno schiaffo in faccia all’establishment di sinistra Campo largo modello Sánchez: no basi agli Usa. Cosa dice la risoluzione sull'Iran di Pd, M5s e Avs Renzi in Senato: "Se Hezbollah può colpire l'Ue è ovvio che le basi vanno date". Duro scontro con Tajani La magnifica Maria Teresa Meli sa tirare fuori la chutzpah di Matteo Renzi, la sua sfacciataggine, evidente e significativa anche quando si applica a sani princìpi politici. Ieri nel Corriere, per quanto la tiri in lunga sul voto al... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Viva la faccia tosta di Renzi che sull’Iran mette in riga la ridicola sinistra modello Sánchez

Leggi anche: La faccia tosta dei sindaci di sinistra che coccolano i violenti e invocano prevenzione

Campo largo modello Sánchez: no basi agli Usa. Cosa dice la risoluzione sull'Iran di Pd, M5s e Avs"Siamo convinti che il regime teocratico dell'Iran non possa dotarsi di armi nucleari, ma il modo per impedirlo è sempre la via negoziale e...