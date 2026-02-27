Come votano i renziani e Renzi? Dilemma e mistero in Italia Viva tra molti Sì e qualche No

In Italia Viva, il dibattito interno riguarda principalmente le modalità di voto dei renziani, più che la partecipazione stessa. La maggior parte si appresta a esprimersi, ma si discute su come farlo, tra preferenze nette e dubbi sulle scelte da compiere. La questione riguarda quindi più i dettagli pratici delle modalità di voto che il voto in sé, lasciando aperta la domanda sulle future decisioni del gruppo.

L'ex premier ancora non ha sciolto la riserva, come Maria Elena Boschi. Sì da Paita, Scalfarotto, Noja, Giachetti, Nobili. No da Bellanova e Tidei Renzi ha lasciato intanto libertà totale ai suoi. Ma pensa il nodo dell'astensione in Aula per il "metodo", del governo, intepretazioni che smentiscce quella che vorrebbe Renzi titubante per aderenza al campo largo. E se Raffella Paita esprime un Sì convinto, Nobili confessa di votare Sì, restando nel merito, ma "turandosi il naso". Roma. Votare o non votare — non è questo il problema, in Italia Viva. I renziani infatti a votare andranno in massa, ma è sul “come” che spunta il dilemma:... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

