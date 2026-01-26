A qualcuno piace caldo a Sacile e Cordenons il classico della commedia cinematografica

Arriva in teatro un classico della commedia cinematografica: A qualcuno piace caldo. L’adattamento teatrale del film di Billy Wilder, scritto da Mario Moretti, sarà in scena a Sacile e Cordenons tra il 29 e il 30 gennaio, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere questa storica narrazione in un nuovo contesto.

Arriva in teatro un classico intramontabile della commedia cinematografica. A qualcuno piace caldo, l'adattamento teatrale del lungometraggio di Billy Wilder, firmato da Mario Moretti nel 1987, andrà in scena giovedì 29 gennaio al Teatro Zancanaro di Sacile, venerdì 30 gennaio all'Auditorium Aldo Moro di Cordenons e sabato 31 gennaio al Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Tutte e tre le serate inizieranno alle 20.45. Diretti da Geppy Gleijeses, Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato vestiranno i panni che al cinema furono di Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon. Sul palco vanno le vicende di Joe e Jerry, due musicisti squattrinati nell'America del proibizionismo, che assistono per caso a una strage di gangster a Chicago.

