A qualcuno piace caldo anche a Gemona un classico della commedia cinematografica

Arriva in teatro un classico della commedia cinematografica:

Arriva in teatro un classico intramontabile della commedia cinematografica. A qualcuno piace caldo, l’adattamento teatrale del lungometraggio di Billy Wilder, firmato da Mario Moretti nel 1987, andrà in scena giovedì 29 gennaio al Teatro Zancanaro di Sacile, venerdì 30 gennaio all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons e sabato 31 gennaio al Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Tutte e tre le serate inizieranno alle 20.45. Diretti da Geppy Gleijeses, Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato vestiranno i panni che al cinema furono di Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon. La versione di Moretti di fine anni Ottanta mantiene lo spirito del film di Wilder, mentre questa nuova messinscena di Gleijeses sfrutta la tecnologia per rinnovare l’allestimento, ricreando decine di ambientazioni diverse, tra spiagge, hotel e yacht.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Panettone, a qualcuno piace salatoIl panettone è simbolo insostituibile delle festività natalizie, apprezzato da molti per la sua dolcezza.

Leggi anche: Panettoni, a qualcuno piace dello chef

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Tutto per Alice. Oggi due eventi di solidarietà; Maturità 2026, anniversari e ricorrenze chiave tra le possibili tracce d’esame.

Euridice Axen, nei panni di Marilyn in «A qualcuno piace caldo»: «La sua fragilità mi devasta e mi somiglia»La trasposizione teatrale del film di Billy Wilder, interpretato dalla star americana nel 1959, debutta il 6 febbraio al Duse di Bologna diretto da Geppy Gleijeses, con Giulio Corso e Gianluca Ferrato ... corriere.it

Ricerca: «nespor a qualcuno piace caldo»Silvio Sosio scrive narrativa con il contagocce. I motivi sono sotto gli occhi di tutti e quotidianamente (se non siete convinti, prendete un qualsiasi dizionario di fantascienza ed andate alla voce ... fantascienza.com

Freshly made… e già ci piace tantissimo Balayage nocciola caldo, luminoso, naturale e super morbido. Quel tipo di colore che non stanca mai. Hairzone9, Centro Comm. Virgilio (MN) Scrivici per info e appuntamenti facebook