A pochi giorni dal voto sul referendum, alcuni protagonisti coinvolti in procedimenti per liste elettorali false sono tornati in Parlamento per sostenere il sì. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei partiti di maggioranza, che hanno espresso apprezzamento per il loro ritorno. La scena si svolge nella sede della Camera dei Deputati, un luogo simbolico del sistema democratico italiano.

A volte ritornano. E questa volta lo fanno in uno dei luoghi simbolo della democrazia italiana: la Camera dei Deputati. Protagonisti, ancora una volta, gli esponenti del movimento politico “ L’Altra Italia ”, già finito al centro dell’inchiesta “ Candidopoli ”, una vicenda che nel 2021 scosse profondamente il sistema elettorale locale. L’operazione, condotta nel settembre di quell’anno dai finanzieri del comando provinciale di Padova e coordinata dalla Procura di Rovigo, portò alla luce un meccanismo tanto semplice quanto controverso: la candidatura, a loro insaputa, di ignari cittadini in piccoli comuni italiani con meno di mille abitanti, dove la normativa consente la presentazione delle liste senza raccolta firme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A processo per le liste elettorali false, tornano in campo per il Sì al referendum (e i partiti di governo “apprezzano”)

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