Sondaggi | tendenze negative per i partiti di maggioranza e per il Sì al Referendum

L’ultima Supermedia dei sondaggi di AgiYouTrend mostra un calo di consensi per i partiti di maggioranza e per la proposta del Sì al Referendum. La rilevazione evidenzia un trend negativo che coinvolge sia le forze politiche di governo sia l’adesione alla consultazione referendaria. I dati sono stati raccolti in un periodo recente e riflettono le opinioni degli italiani sui temi politici attuali.

L'ultima Supermedia dei sondaggi di AgiYouTrend, racconta un calo per i partiti della maggioranza, una crescita dell'opposizione e un equilibrio quasi perfetto tra Sì e No al referendum Il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, resta nettamente il primo partito ma scende sotto la soglia simbolica del 29%, fermandosi al 28,8% (-0,5). Arretra anche Forza Italia, che cala all'8,7% (-0,4), mentre la flessione più significativa riguarda la Lega di Matteo Salvini, che scende al 6,5% (-0,6): è il valore più basso registrato dall'inizio della legislatura. Il dato più curioso è proprio qui: per la prima volta la Lega viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,7% (+0,3).