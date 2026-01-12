La bellezza della cura | la relazione che dà senso al tempo
La cura rappresenta un gesto di attenzione e rispetto verso chi attraversa momenti difficili. Nel contesto delle cure palliative pediatriche, gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale nel supporto a bambini, adolescenti e giovani adulti con condizioni croniche e inguaribili. La relazione instaurata in questo percorso contribuisce a dare senso al tempo e a garantire dignità e conforto ai pazienti e alle loro famiglie.
IL RUOLO DELL’INFERMIERE. Le cure palliative pediatriche si rivolgono a bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da condizioni croniche complesse ed inguaribili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
