La bellezza della cura | la relazione che dà senso al tempo

La cura rappresenta un gesto di attenzione e rispetto verso chi attraversa momenti difficili. Nel contesto delle cure palliative pediatriche, gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale nel supporto a bambini, adolescenti e giovani adulti con condizioni croniche e inguaribili. La relazione instaurata in questo percorso contribuisce a dare senso al tempo e a garantire dignità e conforto ai pazienti e alle loro famiglie.

