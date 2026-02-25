Cinquant' anni fa la relazione di Pio La Torre | convegno per analizzare le nuove forme della mafia

L'iniziativa è stata promossa dal presidente della Commissione antimafia all'Ars, Antonello Cracolici: appuntamento fissato per martedì 10 marzo alle 16.30 a Palazzo dei Normanni Ripartire dall’esperienza fatta 50 anni fa con la relazione di minoranza presentata da Pio La Torre in commissione parlamentare Antimafia per riconoscere e analizzare i modi in cui la mafia si manifesta. È l'obiettivo del convegno promosso dal presidente della Commissione Antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, che si terrà martedì 10 marzo alle 16.30 a Palazzo dei Normanni. A intervenire saranno, tra gli altri, il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, e il presidente emerito della Camera, Luciano Violante. In occasione dell’iniziativa verrà presentata la pubblicazione di un volume che raccoglie la relazione di minoranza e gli allegati depositati a supporto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

