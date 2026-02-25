Cinquant' anni fa la relazione di Pio La Torre | convegno per analizzare le nuove forme della mafia

Da palermotoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa è stata promossa dal presidente della Commissione antimafia all'Ars, Antonello Cracolici: appuntamento fissato per martedì 10 marzo alle 16.30 a Palazzo dei Normanni Ripartire dall’esperienza fatta 50 anni fa con la relazione di minoranza presentata da Pio La Torre in commissione parlamentare Antimafia per riconoscere e analizzare i modi in cui la mafia si manifesta. È l'obiettivo del convegno promosso dal presidente della Commissione Antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, che si terrà martedì 10 marzo alle 16.30 a Palazzo dei Normanni. A intervenire saranno, tra gli altri, il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, e il presidente emerito della Camera, Luciano Violante. In occasione dell’iniziativa verrà presentata la pubblicazione di un volume che raccoglie la relazione di minoranza e gli allegati depositati a supporto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:
Antimafia: Pd, convegno sui 50 anni della relazione La Torre-Terranova con Schlein
Antimafia: Pd, martedì convegno sui 50 anni relazione La Torre-Terranova con Schlein

Temi più discussi: ROBERT POWELL: COSÌ CINQUANT’ANNI FA INTERPRETAI CRISTO; Cinquant'anni fa la vertenza CMC; Cinquant'anni fa nasceva Recitarcantando, lo straordinario e ineguagliato progetto culturale che portò musica e teatro nelle chiese, piazze, cortili e palazzi della provincia; Cinquant’anni fa l’aereo supersonico decollava per la prima volta. Tra tentativi e fallimenti, spionaggio e cervelli in fuga.

cinquant anni fa laCinquant'anni fa un argento per la storia. Intervista a Claudia GiordaniL’11 febbraio 1976 a Innsbruck conquistò la medaglia d'argento nello Slalom speciale, un secondo posto che lanciò lo sport femminile italiano ... ilfoglio.it

cinquant anni fa laCinquant'anni fa l'aereo supersonico decollava per la prima volta. Tra tentativi e fallimenti, spionaggio e cervelli in fugaIl 21 gennaio 1976 ha avuto inizio una storia di innovazione, decollata con due voli simultanei: uno da Londra al Bahrain e uno da Parigi a Rio de Janerio. La storia del Concorde ... ilfoglio.it