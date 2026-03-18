Atalanta a Monaco per l’addio all’Europa schiera la Dea oggi più bella Formazioni e diretta tv
Stasera l’Atalanta affronta il Monaco in una partita valida per la fase a eliminazione diretta di Europa League. La squadra bergamasca schiera la formazione più affiatata e spettacolare della stagione, con molti titolari in campo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni azione dal vivo. Nel frattempo, nel contesto della squadra, si celebra anche il nuovo record di presenze di Marten De Roon.
Bergamo, 18 marzo 2026 – Da stasera l’Atalanta ha un nuovo recordman di presenze in maglia nerazzurra: il mediano olandese Marten De Roon. Nella grande serata della g ara di ritorno degli ottavi di finale di Champions, in programma alle 21 a Monaco di Baviera, davanti ai 75mila presenti (di cui 3700 tifosi bergamaschi) all’Allianz Arena il capitano nerazzurro salirà a 435 partite disputate in maglia atalantina, agganciando al primo posto nella classifica nerazzurra il 46enne ex difensore sarnichese Gianpaolo Bellini, suo compagno e capitano nella stagione 2015-16. Un record che vorrebbe festeggiare con un risultato da ricordare della sua... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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