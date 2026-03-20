A Bolzano più cocaina che a Milano | le acque reflue raccontano come cambia il consumo di droghe

A Bolzano si registra un consumo di cocaina superiore a quello di Milano, secondo un’analisi delle acque reflue condotta dall’Agenzia dell’Unione Europea per le Droghe su circa 115 città di 25 Paesi. Lo studio del 2025 fornisce dati dettagliati sui consumi di sostanze stupefacenti, offrendo una panoramica precisa dei comportamenti nelle diverse aree urbane.

Cosa raccontano le fogne delle città europee? Più di quanto si possa immaginare. Secondo l’analisi delle acque reflue condotta dall’Agenzia dell’Unione Europea per le Droghe su circa 115 città in 25 Paesi offre una fotografia precisa e aggiornata dei consumi di sostanze stupefacenti nel 2025. Il quadro che emerge è chiaro, con la ketamina in forte crescita, la cocaina in espansione costante, la cannabis stabile, mentre l’MDMA in calo. All’interno di questo scenario, l’Italia osservata attraverso Milano e Bolzano mostra caratteristiche peculiari che la distinguono dal resto del continente. Il dato più sorprendente riguarda la cocaina e dimostra come anche realtà più piccole possono superare le grandi metropoli: a Bolzano i consumi sono aumentati di oltre il 29% in un anno, superando Milano dove il livello resta elevato ma più stabile. 🔗 Leggi su Open.online

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