Nel Piacentino, nel 2026 saranno realizzati interventi idraulici su quattro torrenti grazie a un finanziamento di tre milioni di euro. I lavori interesseranno i corsi d’acqua Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque e prevenire eventuali problemi legati alle piene. L’intervento coinvolgerà diverse zone della provincia e sarà completato nel prossimo anno.

Un investimento di tre milioni di euro finanzierà opere idrauliche cruciali sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina nel Piacentino. Giovedì 19 marzo alle 18.30 si terrà al teatro Duse di Cortemaggiore l’assemblea pubblica per illustrare il piano di sicurezza territoriale. L’incontro vede la partecipazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e della Protezione civile, unitamente ai sindaci dei comuni coinvolti: Cadeo, Caorso, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda. I lavori sono programmati per iniziare nella seconda metà del 2026, con l’obiettivo di potenziare il sistema arginale e ridurre il rischio idraulico nelle zone più esposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 3 milioni per i torrenti: lavori nel 2026

