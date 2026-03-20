237 anni dopo

Un pomeriggio in un vecchio bar di Trastevere, arredato con mobili d’epoca e tavolini tondi con il marchio della birra, segna l’inizio di un evento sorprendente. La fine del mondo si avviò a partire da una playlist errata, cambiando radicalmente il corso degli avvenimenti. Dopo 237 anni, questa vicenda si inserisce tra le tante storie che hanno lasciato il segno nel tempo.

La fine del mondo La politica, la cronaca, le notizie dall'ultima guerra in medioriente prima ripetute ogni giorno scomparvero dai telegiornali. Scomparvero i telegiornali La fine del mondo La politica, la cronaca, le notizie dall'ultima guerra in medioriente prima ripetute ogni giorno scomparvero dai telegiornali. Scomparvero i telegiornali La fine del mondo cominciò un pomeriggio per via di una playlist sbagliata. In un vecchio bar di Trastevere, arredamento d’epoca, i tavolini tondi con sopra la marca della birra, le sedie di plastica verde intrecciata, partì una canzone di Sal Da Vinci. Il barista, abbastanza anziano da ricordarsela come familiare, sorrise. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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