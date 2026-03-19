Sei Paesi, tra cui l’Italia, hanno annunciato oggi un piano con l’obiettivo di riaprire lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi più strategici per il commercio marittimo. La proposta mira a garantire la navigazione commerciale attraverso questa via cruciale, coinvolgendo diversi stati in un progetto condiviso. L’annuncio segna un passo importante per la gestione di questa via di transito.

C'è un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sei Paesi, tra cui l'Italia, si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale di Hormuz. A riferirlo è un comunicato diffuso da Downing Street. Il piano Sono sei i Paesi che hanno deciso di aderire al piano di apertura dello stretto:Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Lo si legge nel comunicato diffuso da Downing Street nel quale i paesi condannano anche con forza gli attacchi attribuiti a Teheran. La condanna a Teheran «Noi condanniamo nei termini più forti - si legge nel comunicato diffuso a nome dei... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stretto di Hormuz, piano di 6 paesi per la riapertura: c'è anche l'Italia. L'annuncio e cosa prevede

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