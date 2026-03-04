Omicidio a Lecco zona rossa in stazione Proposta ascoltata è il primo passo

A Lecco, nella zona della stazione, è stata istituita una zona a vigilanza rafforzata dopo un omicidio avvenuto nel quartiere. La misura è stata proposta e ascoltata dalle autorità locali, rappresentando un primo passo nella gestione della situazione. La decisione riguarda esclusivamente l'area interessata e mira a garantire maggiore sicurezza nelle prossime ore.

Carlo Piazza, candidato sindaco del centrodestra, rivendica il risultato dopo la decisione della prefettura: "Non era polemica, era responsabilità" La decisione di istituire una zona a vigilanza rafforzata nell'area della stazione va nella direzione che avevamo chiesto con forza nei giorni scorsi. La nostra proposta di attivare la zona rossa è stata accolta. È un risultato concreto e una risposta chiara ai cittadini che chiedevano più sicurezza. Una misura resa possibile grazie al decreto sicurezza fortemente voluto dalla Lega. Dopo i gravi fatti accaduti, serviva un segnale immediato. Oggi quel segnale è arrivato. Non era polemica, ma responsabilità: usare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la città. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Omicidio in stazione, Piazza (Lega-FI): "Gattinoni chieda subito la zona rossa in piazza della Stazione"La morte di un giovane di appena vent'anni, accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, è un fatto gravissimo che segna un'altra...

Accoltellato zona stazione a Lecco: giovane in gravi condizioniFerito in modo molto grave con un'arma bianca, forse a colpi di cacciavite o con una lama.

Dopo l’omicidio verrà istituita una zona a vigilanza rafforzata nel cuore di LeccoLa Prefettura, poi, continuerà a seguire la richiesta del contingente Strade Sicure Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ha definito misure più incisive di contrasto al degrado e alla criminalità ... msn.com

Morto il 20enne accoltellato sabato sera a Lecco dopo una lite: l’aggressore ora è accusato di omicidioIl giovane egiziano, raggiunto da un fendente al torace, è deceduto in ospedale dopo due giorni di agonia. Non ancora chiari i motivi della lite che ha preceduto la tragedia ... ilgiorno.it

