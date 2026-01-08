Zona industriale in balia del degrado auto trasformate in cassonetti e strade completamente devastate

La zona industriale di Gello a Pontedera si presenta in condizioni di degrado, con rifiuti abbandonati di vario genere lungo strade, parcheggi e aree verdi. Tra plastica, vetro, lattine e pneumatici, il territorio mostra un grave stato di incuria e trascuratezza. La presenza di veicoli trasformati in cassonetti e di rifiuti sparsi testimonia una problematica di gestione e tutela ambientale che necessita di interventi mirati.

Pontedera, 8 gennaio 2026 – Plastica, vetro, lattine, pneumatici. Ci sono rifiuti di ogni tipo. Passare per la zona industriale di Gello è un come fare un tour tra l' immondizia abbandonata ai lati della strada (e in un caso addirittura sopra il cofano di un furgone abbandonato in via Lama) e quella sparsa nei parcheggi o nelle aree a verde, sempre più contaminate di bottiglie di plastica o lattine. Con un occhio sempre attento alla strada, perché serve prudenza e abilità alla guida nello scansare le buche che dopo le piogge diventano crateri con diversi centimetri di profondità. Pericolose per tutti, dagli automobilisti che rischiano di danneggiare la propria vettura, ma soprattutto per i motorini o per chi al buio si muove in monopattino.

