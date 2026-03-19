Zitti e Boni | La lezione di Thiel sull’Anticristo

Boni Castellane analizza le conferenze di Thiel, concentrandosi sulla sua discussione sull’Anticristo, e smaschera come il tema sia stato affrontato in modo superficiale. L’articolo approfondisce le idee presentate e i punti chiave di questa lezione, offrendo un’interpretazione più dettagliata del pensiero di Thiel senza inserire giudizi o opinioni. La narrazione si concentra sui fatti e sulle argomentazioni esplicite presenti nel discorso.

Boni Castellane ci guida dentro il cuore filosofico delle conferenze di Thiel, smascherando la superficialità con cui è stato trattato il tema. Non si tratta di folklore, ma di una sfida radicale al nostro futuro. Ecco #DimmiLaVerità del 19 marzo 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta l'incredibile caso dei bambini nati in Italia ma senza cittadinanza. Dalle urne deserte del 2022 alla sfida decisiva del 2026: l’Italia torna a votare sulla giustizia. Al centro del quesito la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la nascita di due Csm distinti e l'introduzione del sorteggio per l'elezione dei membri togati, misura pensata per arginare il peso delle correnti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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